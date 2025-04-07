نوران جوهر تسيطر على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

الإسكواش، حافظت نوران جوهر لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، على تصدرها التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين.

وجاءت نوران جوهر في المركز الأول، فيما حلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني أيضا في المركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبات تواجد 5 لاعبات مصريات جاء ترتيبهم كالتالي:

نوران جوهر - المركز الأول

نور الشربيني - المركز الثاني

هانيا الحمامي - المركز الثالث

أمينة عرفي - المركز الخامس

روان العربي - المركز التاسع

وجاء تصنيف اللاعبات كالتالي:

تصنيف اللاعبات، فيتو

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على عدد كبير من الميداليات الأولمبية المخصصة لرياضة الإسكواش في لوس أنجلوس.

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