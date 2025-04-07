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اقتصاد

عبد الحميد الدمرداش: مصر تصدر حاصلات زراعية بـ 70 مليون دولار لفرنسا

عبد الحميد الدمرداش
عبد الحميد الدمرداش

 كشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تصدر بحوالي 70 مليون دولار حاصلات زراعية إلى فرنسا، في حين أن صادرات المغرب تصل إلى حوالي 800 مليون دولار، ما يشير إلى ضعف تصدير  قطاع الحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق الفرنسى.

 

منتدى الأعمال المصري الفرنسي

 وأوضح خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصرى الفرنسي الذى انطلقت فعالياته اليوم الإثنين أن صادرات مصر الزراعية إلى فرنسا ما زالت محدودة جدًا مقارنة بدول أخرى مثل إسبانيا والمغرب.

وأشار الدمرداش  إلى أن السبب قد يعود إلى عدم ارتباط اللغة الفرنسية بشكل كبير بالتصدير المصري،  موضحا أن مصر تسعى جاهدًة لتعزيز مكانتها في أسواق الدول الناطقة بالفرنسية،  مؤكدا أهمية اللغة الفرنسية في تسهيل هذه العملية. 

 

 

 مصر تبدأ تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية

 ولفت إلى أن مصر بدأت في تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال استصلاح الأراضي الزراعية، وأن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الإيطاليين والإسبان في هذا المجال.

وأكد أن هناك إمكانيات كبيرة لتوسيع صادرات مصر الزراعية، خاصة في مجال استصلاح الأراضي،  لافتا إلى أن هذا القطاع يعد من أهم الفرص التي يمكن استغلالها لدعم الاقتصاد المصري.

 

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عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش التصديرى للحاصلات الزراعية منتدى الأعمال المصري الفرنسي

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