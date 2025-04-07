رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني: مصر تمتلك جيلا قادرًا على دفع عجلة التنمية للأمام

أكد أحمد السويدي، رئيس المجلس الأعمال المصرى الصينى، أن مصر تمتلك ميزة كبيرة تتمثل في وجود جيل شاب يشكل غالبية سكان البلاد، جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى الفرنسي الذى انطلق بالقاهرة اليوم الإثنين.

متوسط العمر في مصر يبلغ حوالي 24 عامًا

وقال إنه إذا نظرنا إلى متوسط العمر في العديد من الدول، نجد أن متوسط العمر في أوروبا يتراوح حول 45 عامًا، بينما في مصر يبلغ متوسط العمر حوالي 24 عامًا، هذا الفارق يبرز بوضوح حقيقة أن مصر تمتلك جيلًا شابًا قويًا وقادرًا على دفع عجلة التنمية إلى الأمام."

وأكد السويدي أن هذه الطاقة الكبيرة لدى الشباب المصري يجب أن تُستثمر بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الفرصة لتكون قوة اقتصادية إقليمية وعالمية إذا تم توجيه هذه الطاقة نحو مشروعات تنموية استراتيجية، كما أشار إلى أن جيل الشباب في مصر يمتلك قدرة على التكيف والتطور في عالم سريع التغير.

واشار الى على الرغم من هذه القوة البشرية الهائلة، إلا أن هناك تحديات تواجه الشباب المصري في ظل محدودية القدرة على الاستثمار في بعض المجالات، مما يؤثر على قدرتهم على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية، ومع ذلك، يمتلك الشباب المصري طاقة وإرادة لمنافسة الأجيال الأخرى في العالم."

وأكد السويدي أن المستقبل سيكون مشرقًا لمصر إذا تم تفعيل هذه الإمكانيات وتحقيق الاستفادة القصوى منها في كافة القطاعات التنموية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو المستقبل.

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