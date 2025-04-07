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أخبار مصر

انطلاق القمة «المصرية - الفرنسية - الأردنية» بشأن تطورات الوضع في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

انطلقت قبل قليل فعاليات القمة «المصرية - الأردنية - الفرنسية» بالقاهرة  لبحث تطورات الأوضاع في غزة. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

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