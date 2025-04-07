الإثنين 07 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أمام قرية المراشدة بقنا

اسعاف
اسعاف

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة، بمركز الوقف، شمال محافظة قنا، حادث مروري مروع اصيب خلاله 4 عمال، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة، مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 عمال خلال ذهابهم للعمل في مدينة قنا انقلبت بهم السيارة أمام قرية المراشدة على الطريق الصحراوي، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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