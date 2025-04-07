السيسي: بحثنا مع ماكرون تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استعرض خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وتطرقا إلى سبل دفعها قدما، فى كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

وأضاف الرئيس:" أكدنا أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية، فى الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة، لهذه الشركات فى مصـر على مـدار العقـود الماضيـة كما شددنا على ضرورة البناء، على نتائج المنتدى الاقتصادي "المصري - الفرنسي"، الذي سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

وكان الرئيس السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

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