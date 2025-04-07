طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أنه تم طرد السفير الإسرائيلي في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي بعد رفض دول أعضاء بالاتحاد مشاركته في اجتماع سنوي.

طرد السفير الإسرائيلى من الاتحاد الأفريقي

وجاء الطرد عقب رفض واسع داخل القاعة لوجود الممثل الإسرائيلي، وسط احتجاجات على سياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من الاتحاد الأفريقي أو من حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن الحادثة.

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