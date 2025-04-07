السيسي: نرحب بالدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بالدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية: “شددنا على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم وأكدنا أهمية التعاون في مجال الهجرة ودعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم استقبال رسمية.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

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