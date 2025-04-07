الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة: نحرص على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين القاهرة وباريس

أكد عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر أن الغرفة تلعب دورًا محوريًا في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

الغرفة منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية

وأشار إلى أن الغرفة تُعد منصة تواصل فعالة بين ما يزيد عن 7500 شركة مصرية-فرنسية. لافتا إلى أن الغرفة ترتبط بشبكة تضم 130 غرفة في 95 دولة، مما يُوفر إمكانيات اتصال دولية واسعة مشيدا بالتطورات الإيجابية في حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الأولى بمنتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي أقيمت تحت عنوان "الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري وجاء ذلك بمشاركة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسكال فورث رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة وساندرين جافيت مستشار التجارة الفرنسية والمدير العام بشركة لوريال و عماد السنباطي رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في مصر وفيليب ديليير نائب رئيس شركة ألستوم.

كما أعرب السنباطي عن أهمية اللجان القطاعية بالغرفة في دعم عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل، الاتصالات، والصحة موضحا أن الغرفة تستهدف إنشاء 12 لجنة قطاعية متخصصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للأعضاء حيث إن هذه اللجان تُعد وسيلة فعّالة لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المشتركة.

وأوضح السنباطي أن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للأعضاء من الجانبين المصري والفرنسي تتضمن تنظيم المؤتمرات والندوات الدورية التي تُعزز التواصل وتبادل الخبرات

وأكّد السنباطي حرص الغرفة على تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين مصر وفرنسا لافتا أن الحديث لا يقتصر على جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بل يمتد أيضًا لدعم المستثمرين المصريين في فرنسا.

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