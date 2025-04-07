سويلم: إزالة 1092 حالة تعد على أملاك الري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة للوزارة والتصدى لأى تعديات واقعة عليها، واستعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدًا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة (١٠٩٢) حالة تعد على أملاك الوزارة ضمن الموجة (٢٥) لإزالة التعديات.

كما أكد إستمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع التشديد على إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على قطع الأراضى نفسها مرة أخرى.

وأشار سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

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