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تكليفات وكيل الأوقاف بقنا لتطوير العمل الدعوي والإداري

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا

 اجتمع الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، اليوم الإثنين، مع مديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ محمد رأفت حسن مدير الإدارات بالمديرية.

في بداية الاجتماع، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، معبرًا عن شكره لجهودهم المباركة خلال شهر رمضان الكريم.

تطوير العمل الدعوي والإداري 

ووجه يونس بتطوير العمل الدعوي والإداري، من خلال التشديد على ضرورة الاهتمام بالمساجد والمحافظة عليها باعتبارها منارات لنشر الفكر الوسطي المستنير، والتأكد من الالتزام بتعليمات خطبة الجمعة من حيث الوقت والمحتوى.

الأنشطة الدعوية المتنوعة بقنا

وشدد وكيل  وزارة  الأوقاف على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل الإدارات والمساجد والزوايا، وعدم السماح بأي توصيلة كهربائية خارج العداد، بالإضافة إلى دعوة الجميع للالتزام بالأنشطة الدعوية المتنوعة من مقارئ القرآن، المنبر الثابت، والبرامج التثقيفية والقوافل الدينية.

كما شدد  على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الانضباط في العمل ومتابعة الأنشطة الدعوية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتعزيز دور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني السليم.

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احمد أبو الوفا الفكر الوسطي المستنير القوافل الدينية عيد الفطر المبارك محافظة قنا وكيل وزارة الأوقاف

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