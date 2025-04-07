وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يوجه بتجهيز صالة جديدة للغسيل الكلوي في شربين

كلف دكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريقًا من الطب العلاجي بتفقد مستشفى شربين لمتابعة أعمال التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وكيل الطب العلاجي يوجه بتجهيز صالة جديدة للغسيل الكلوى في شربين

ترأس الفريق دكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، يرافقه دكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، ودكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.

تفقد عناية الأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ

شملت الجولة تفقد عناية الأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تمت مراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة، مشددًا على الانضباط ومتابعة رفع كفاءة مستوى الخدمة بالعناية المركزة.

زيارة قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه

وتضمنت الجولة زيارة قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى للأطفال الجديدة،مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة بالحضانات وعناية الاطفال ووحدة كلى الاطفال.

دراسة لتوسعة وحدة الغسيل الكلوي

كما وجه وكيل الطب العلاجى بعمل دراسة لتوسعة وحدة الغسيل الكلوي من خلال تجهيز صالة جديدة تتسع لعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي وبسرعة عمل طلبيات نواقص المستلزمات.

وفى ختام الزيارة أعرب عن تقديره لفريق العمل بجراحات الوجة والفكين الخدمة المستحدثة مؤخرا وتعد من الخدمات النادرة الدقيقة والمميزة بالمستشفى.

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