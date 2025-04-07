تعرف علي موقف مصطفي شلبي من لقاء الزمالك وستيلينبوش في الكونفدرالية

اقترب مصطفى شلبي، جناح فريق الزمالك، من اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تعافيه بشكل كبير من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.

وكشفت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب عن تحسن حالته واقترابه من الجاهزية التامة، ما يفتح الباب أمام مشاركته في اللقاء الحاسم.

ويُعد شلبي من العناصر الهجومية المهمة في تشكيل الفريق، حيث يمتاز بسرعته ومهاراته في الاختراق وصناعة الفرص، وهو ما قد يشكل إضافة قوية للفريق في مواجهة ستيلينبوش التي تقام في السادسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام بطل جنوب أفريقيا بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، ويأمل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو في الاستفادة من جاهزية كل اللاعبين الأساسيين لحسم التأهل إلى نصف النهائي.

وكان الزمالك قد تعادل بدون أهداف مع مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر، في مباراة شهدت إراحة عدد من اللاعبين، في إطار التحضير للمواجهة الأفريقية التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

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