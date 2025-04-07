بيسيرو يرفض هذا المقترح قبل لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إقامة معسكر مبكر استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفضّل الاكتفاء بدخول الفريق في معسكر مغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

وجاء قرار بيسيرو بهدف تخفيف الضغط الذهني على اللاعبين، ومنحهم فرصة أكبر للاستشفاء والتركيز، خاصة بعد تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حاسمة أمام ستيلينبوش، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان الفريق قد خاض مواجهة أمام مودرن سبورت، انتهت بالتعادل بدون أهداف، مساء أمس على نفس الملعب، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص بيسيرو خلال المباراة على تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيزهم بدنيًا وفنيًا تحسبًا لأي ظروف خلال لقاء ستيلينبوش.

وتعكس قرارات بيسيرو رغبته في الحفاظ على توازن الفريق، والعمل على رفع الجاهزية الذهنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة، التي تمثل محطة هامة في مشوار الزمالك القاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.