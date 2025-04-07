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رياضة

بيسيرو يرفض هذا المقترح قبل لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا

بيسيرو
بيسيرو

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إقامة معسكر مبكر استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفضّل الاكتفاء بدخول الفريق في معسكر مغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

وجاء قرار بيسيرو بهدف تخفيف الضغط الذهني على اللاعبين، ومنحهم فرصة أكبر للاستشفاء والتركيز، خاصة بعد تلاحم المباريات في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حاسمة أمام ستيلينبوش، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وكان الفريق قد خاض مواجهة أمام مودرن سبورت، انتهت بالتعادل بدون أهداف، مساء أمس على نفس الملعب، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص بيسيرو خلال المباراة على تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، من أجل تجهيزهم بدنيًا وفنيًا تحسبًا لأي ظروف خلال لقاء ستيلينبوش.

وتعكس قرارات بيسيرو رغبته في الحفاظ على توازن الفريق، والعمل على رفع الجاهزية الذهنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة، التي تمثل محطة هامة في مشوار الزمالك القاري.

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