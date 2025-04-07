ترحيب بالاستمرار، آخر التطورات في ملف تجديد لاعب الزمالك

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن حدوث انفراجة كبيرة في ملف تجديد عقد محمد السيد، لاعب الفريق، وذلك بعد فترة من التوتر شهدت رفض اللاعب لتجديد تعاقده مع النادي.

وأكدت المصادر أن اللاعب أبدى مؤخرًا ترحيبه بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير في اتجاه إيجابي، ومن المتوقع حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة النادي على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ويواصل الزمالك تحضيراته المكثفة لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقررة في السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد نتيجة الذهاب.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع مودرن سبورت في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على نفس الملعب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث فضّل الجهاز الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وتُعد عودة محمد السيد للتفاوض خطوة مهمة تدعم استقرار الفريق في المرحلة القادمة.

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