“ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟"، لو باريسيان تسلط الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة

نشرت صحيفة “ لو باريسيان" الفرنسية تقريرًا بعنوان “ماذا سيفعل ماكرون في مصر؟" سلطت من خلاله الضوء علي زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة، التي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

وسلطت الصحيفة الضوء علي جولة ماكرون والتي بدأت أمس الأحد ومن المقرر أن تستمر حتى غدًا الثلاثاء، بداية من جولة بالمتحف الكبير وشوارع القاهرة التاريخية وجامعة القاهرة ومن ثم معبر رفح الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعوته إلى رفع الحصار عن الفلسطينيين.

كما أوضحت الصحيفة الفرنسية أنه من المقرر أن يتم عقد قمة تجمع بين كلًا من الرئيس السيسي والفرنسي وملك الأردن لمناقشة الأوضاع في غزة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطحب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة تاريخية مساء أمس الأحد، شملت زيارة مسجد الإمام الحسين، أعقبها جولة في منطقة خان الخليلي العريقة، انتهت بتناول العشاء في أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وتفقد الرئيسان خلال الزيارة مسجد الحسين بعد أعمال الترميم والتطوير التي شهدها مؤخرًا، حيث استعرضا الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الإسلامي والهوية الثقافية المصرية، وأبدى الرئيس ماكرون إعجابه بالعمارة الإسلامية وروحانية المكان.

وعقب الزيارة، تجول الزعيمان في أروقة خان الخليلي، حيث شاهدا الحرف اليدوية التقليدية والتقيا بعدد من المواطنين والزائرين، مختتمين الجولة بعشاء ودي في أحد مطاعم القاهرة القديمة، في أجواء تعكس روح الضيافة المصرية، ودفء العلاقات بين البلدين.

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