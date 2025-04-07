مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قرية الفواخير طريق قفط القصير، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ فى قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قفط القصير.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين جاري نقلهم إلى مستشفى قفط تحت تصرف الجهات المختصة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قرية الفواخير، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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