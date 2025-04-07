بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مدخل الغوصة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل إصابة حادث قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة كبوت على مدخل قرية الغوصة، مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم سيدات جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

أسماء مصابي حادث سيارة في قنا

وجاءت أسماء المصابين كالآتي: "علي.م.س، يبلغ من العمر 28 عامًا، سائق السيارة الكبوت، والسيد.م.ع، يبلغ من العمر 55 عامًا، ونجله محمود السيد.م.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا،طالب بالصف الثالث الإعدادي، وفاطمة.م.ع، تبلغ من العمر 58 عامًا، ربة منزل، ومحمد.أ.أ، يبلغ من العمر 16 عامًا، طالب بالصف الأول صناعي.

كما أصيب مصطفى.ع.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، طالب الصف الثالث الإعدادي، وحماده.م.م، يبلغ من العمر 16 عامًا، طالب الصف الـول صناعي، وشريف.ع.م، يبلغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الثاني الصناعي، وحلاوة.ع.ه، تبلغ من العمر 38 عامًا، ربه منزل.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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