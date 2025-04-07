تكريم خاص للمخرج عادل حسان في مسرح الطليعة (صور)

احتفى مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، بالمخرج عادل حسان، المدير السابق لمسرح الطليعة، والمدير الحالي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تقديرًا لمسيرته المتميزة وعطائه الكبير.

تكريم عادل حسان

حضر الاحتفالية عدد كبير من الإداريين والفنيين بمسرح الطليعة، في لفتة محبة وتقدير، كما شهد الحفل المخرج هشام عطوة رئيس بيت المسرح، إلى جانب نخبة من الصحفيين والنقاد ونجوم المسرح.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي يستعرض المحطات المهمة في المسيرة الفنية والإدارية للمخرج عادل حسان، أعقبه فقرة تنورة أضفت بهجة خاصة على الأجواء، قبل أن تُختتم الاحتفالية بتكريمه من قبل المخرج هشام عطوة.

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