تطورات الوضع بغزة وتعزيز التعاون الاقتصادي أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية بالاتحادية

انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات في شتى المجالات فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشهد القمة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وأهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الإتحادية، الرئيس إيمانويل ماكرون وذلك في إطار زيارة رسمية رفيعة المستوى يجريها الرئيس الفرنسي إلى مصر، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.

ويعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًّا تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، على أن يلي ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين السيسي وماكرون.

واستهل الرئيس الفرنسى زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، ويعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين.



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