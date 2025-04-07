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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة لفيلم MICKEY 17 خلال 24 ساعة

فيلم MICKEY 17، فيتو
فيلم MICKEY 17، فيتو

روبرت باتينسون، حصل فيلم المخرج بونغ جون هو MICKEY 17، على مليون مشاهدة عبر تطبيق Letterboxd، خلال ٢٤ ساعة من طرحه.

ومن المقرر أن تطرح شركة Warner Bros، فيلم MICKEY 17 للمشاهدة، عبر المنصات الرقمية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي

 وعرض رسميا فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير الماضي.

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روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

 فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

 

 

 

 

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 وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

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تفاصيل فيلم  Mickey 17

 ويجسد الممثل  روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم Mickey 17، بجانب  روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

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