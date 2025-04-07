مواعيد مباريات اليوم الإثنين في أمم إفريقيا للناشئين ودوريات أوروبا

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوريات أوروبا وكأس الأمم الأفريقية للناشئين المقامة في المغرب.

كأس أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

- أنجولا ضد جمهورية إفريقيا الوسطى 18:00

- مالي ضد كوديفوار 18:00

- السنغال ضد الصومال 21:00

- جامبيا ضد تونس 21:00

الدوري الإنجليزي الممتاز

- ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد 21:00

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

- ليجانيس ضد أوساسونا 21:00

الدوري الإيطالي الدرجة A

- بولونيا ضد نابولي 20:45

الدوري التركي الممتاز

- قاسم باشا ضد بشكتاش 19:00

- جوزتبه ضد غازي عنتاب 19:00

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