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رياضة

محمد فاروق يكشف شرط نيس الفرنسي للسماح بعودة عبد المنعم للأهلي

محمد عبد المنعم،
محمد عبد المنعم، فيتو

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل مفاوضات النادي الأهلي مع نادي نيس الفرنسي من أجل التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والمشاركة في كأس العالم للأندية.

 

شرط نيس لرحيل محمد عبد المنعم للأهلي


وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "الأهلي يرغب في التعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بداية من الصيف القادم ويخوض المفاوضات على هذا الأساس".


وأضاف: "نادي نيس الفرنسي اشترط رحيل محمد عبد المنعم لفريق الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط وذلك بمقابل مادي مليون يورو، فضلًا عن رغبة اللاعب في المشاركة في فترة الإعداد الخاصة بفريقه في الموسم الجديد مما يقلل من فرصة عودته للأهلي".

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الإعلامي محمد فاروق عودة عبد المنعم للاهلي فرنس فريق نيس الفرنسي كأس العالم للأندية

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