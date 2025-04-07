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محافظات

تفاصيل جديدة حول واقعة سقوط شاب في بئر المنيا

ضحية بئر المنيا،
ضحية بئر المنيا، فيتو

أكد حسام الدين محمد، أحد سكان قرية بلنصورة، التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، أنه شاهد حادث سقوط الشاب إسلام إبراهيم في بئر المنيا، البالغ من العمر 30 عامًا، مؤكدًا أن واقعة السقوط كانت في الساعة السادسة مساءً.

وأضاف أن ضحية بئر المنيا، لديه من الأطفال اثنان، ويتمتع بسمعة طيبة طيلة فترة حياته وسط أهالي قريته، حاولنا أكثر من مرة أن نمد له حبل “سلبة وبها هاتف موبيل” ولكن باءت محاولاتنا بالفشل. 

تفاصيل جديدة حول واقعة سقوط شاب في بئر المنيا

سقوط شاب في بئر المنيا، فيتو 
سقوط شاب في بئر المنيا، فيتو 

وطالب الأهالي بتكثيف جهود البحث عن إسلام، معربين عن ثقتهم في جهود الحماية المدنية، لكنهم يؤكدون ضرورة سرعة تدخلهم، وعلمت فيتو أن مكان واقعة بئر أشبه بحفرة. 

ننشر صورة ضحية بئر المنيا

صورة ضحية بئر المنيا، فيتو 
صورة ضحية بئر المنيا، فيتو 

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يؤكدون خلالها أن الصورة لصاحبها إسلام إبراهيم الشاب الذي سقط في بئر المنيا. 

 

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع أثناء تواجد الشاب في أرض زراعية بعمق 30 مترًا، وقد تلقت الحماية المدنية في المنيا إخطارًا بالحادث، مما استدعى تحركًا عاجلًا إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب يحتاج إلى جهود سريعة لإنقاذه.

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