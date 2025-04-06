السيسي وماكرون يوجهان التحية لأهالي خان الخليلي



اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي في جولة بشوارع خان الخليلي بالقاهرة.

والتقط عدد من المصريين صور سلفي مع الرئيسين وسط هتافات بنحيك ياريس..بنحبك ياسيسي.كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.

كما اصطحب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي داخل أحد المطاعم الكبرى بخان الخليلي وحيا الرئيس الفرنسي المصريين بالمطعم.

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.