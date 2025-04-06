الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

محلية دشنا تنفذ إزالة 3 حالات بناء بدون ترخيص

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  تمكنت الوحدة المحلية من إزالة مخالفات بناء دون ترخيص بمدينة دشنا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا

وقد أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدٍّ في المهد الأولى على مساحة 175 مترا والثانية 175 مترا والثالثة 40 مترا بنطاق مدينة دشنا، والمخالفات عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت وتمت إزالتها جميعا  .

الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بقنا

ونُفذت الإزلالات بواسط بقسم الإشغالات برئاسة انور زين واحمد الملثم وفريق العمل بالوحدة المحلية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

وأكد "انور" على استمرار الحملات للتصدي لأي تعديات على الأراضي أملاك الدولة او الزراعية او البناء المخالف للقانون مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا قنا محافظ قنا مدينة دشنا

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