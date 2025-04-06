الإثنين 07 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أغنية "مجروح" لـ صابر الرباعي تحقق مليون مشاهدة في يوم واحد (فيديو)

صابر الرباعي
صابر الرباعي

طرح المطرب التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة تحمل اسم “مجروح”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”، وحققت الأغنية نسبة استماع كبيرة وصل عددها إلى مليون مشاهدة خلال اليوم الأول لطرحها.

 

وصور صابر الرباعي الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل بسيط، من خلال تصوير أدائه للأغنية داخل استوديو التسجيل، كما أنه قد وضع الحانها، وقام بكتابة كلماتها الشاعر الغنائي حمدي المهيري.

 

وتقول كلمات الأغنية.. 

القلب مجروح

 

عني لا ما تروح

انت روح الروح

 

مشتاڨ لمسة ايد

 

امانة عليك لا تطول

 

انت الاخر وانت الاول

 

واللحظة في غيابك عني

 

عذاب سنين

 

امانة عليك لا تطول

 

انت الآخر وانت الاول

 

واللحظة في غيابك عني

 

عذاب سنين

 

عديت النجمات

 

نحسب الساعات

 

الوقت بيا فات

 

وانا نفكر فيك

 

واجعني الغياب

 

والجرح ما طاب

 

حتى قلبي ذاب

 

وانا عايش وحيد

 

امانة عليك لا تطول

 

انت الاخر وانت الاول

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