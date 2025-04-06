أغنية "مجروح" لـ صابر الرباعي تحقق مليون مشاهدة في يوم واحد (فيديو)

طرح المطرب التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة تحمل اسم “مجروح”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”، وحققت الأغنية نسبة استماع كبيرة وصل عددها إلى مليون مشاهدة خلال اليوم الأول لطرحها.

وصور صابر الرباعي الأغنية على طريقة الفيديو كليب بشكل بسيط، من خلال تصوير أدائه للأغنية داخل استوديو التسجيل، كما أنه قد وضع الحانها، وقام بكتابة كلماتها الشاعر الغنائي حمدي المهيري.

وتقول كلمات الأغنية..

القلب مجروح

عني لا ما تروح

انت روح الروح

مشتاڨ لمسة ايد

امانة عليك لا تطول

انت الاخر وانت الاول

واللحظة في غيابك عني

عذاب سنين

امانة عليك لا تطول

انت الآخر وانت الاول

واللحظة في غيابك عني

عذاب سنين

عديت النجمات

نحسب الساعات

الوقت بيا فات

وانا نفكر فيك

واجعني الغياب

والجرح ما طاب

حتى قلبي ذاب

وانا عايش وحيد

امانة عليك لا تطول

انت الاخر وانت الاول

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.