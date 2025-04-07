اليوم، مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي

تعقد بالقاهرة اليوم الإثنين جلسة مباحثات مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ومن المقرر أيضا بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، واستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، والتأكيد على أهمية استعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الإثنين.



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