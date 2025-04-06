الشباب يفوز على الوحدة 1/3 في الدوري السعودي

حقق فريق الشباب فوزا على مضيفه الوحدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري السعودي.

سجل أهداف فريق الشباب، عبد الرزاق حمد الله ومحمد مساعد الشويرخ وهارون كمارا في الدقائق 20 و69 و71، بينما أحرز كريج جودوين في الدقيقة 61.

تعادل الفتح مع الفيحاء

وانتهت مبارة الفيحاء ضد الفتح، بتعادل الفريقين 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد المجمع الرياضي، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجل هدف الفتح اللاعب سباعي في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل لوبيز لفريق الفيحاء في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

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