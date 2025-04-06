وكيل تعليم قنا يقر مكافأة للمدارس المنفذة لخطة التشجير والدهانات بكفاءة

وجه هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتنظيم مسابقة بيئية بين مدارس كل إدارة تعليمية وإثابة وتكريم المدارس التي تنجح في تحقيق نموذج متميز من النظافة والتجميل والتشجير، وكذلك تكثيف المتابعة الميدانية المفاجئة لسير العملية التعليمية بالمدارس من قبل مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلائها و أعضاء المتابعة والمراجعة الداخلية والحوكمة ومديري المراحل بالمديرية والإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية تفعيلًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم من أجل انضباط المدارس والتزام الطلاب وارتفاع نسب الحضور واستكمال ما تحقق من قفزة تعليمية بالفصل الدراسي الاول خلال الفصل الثاني.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية بحضور اللواء اركان حرب مختار محفوظ رئيس قطاع قنا والأقصر لمدارس التأسيس العسكري وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور نجم احمد مدير عام التعليم الفني وسمية عبد الفتاح مدير عام الانشطة التربوية ومديرو عموم الإدارات ومديرو المراحل التعليمية ومديرو إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية والعلاقات العامة والتحول الرقمي والإحصاء والتخطيط والتدريب والموارد البشرية والشئون القانونية.

تشجير أفنية المدارس في قنا

شدد مدير تعليم قنا على تكوين مجموعات عمل داخل كل إدارة تعليمية تتابع تنفيذ تكليفات الوزير بشأن تشجير أفنية المدارس ودهان الفصول وفق خطة زمنية موضوعة بالتنسيق مع التعليم الفني والوحدات المحلية وتوجيه التربية الزراعية وجهاز شئون البيئة ومجالس الأمناء والأباء والمعلمين بالإدارات والمدارس.

ونوه إلى مراجعة التقييمات وقياس المستوى الحقيقي للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي في القراءة والكتابة وإعداد خطة علاجية بشفافية تامة خلال الدراسة والإجازة الصيفية للأخذ بيد الضعاف منهم وإحداث تطور في مستوى التحصيل.

وأضاف الصابر أن عقد لقاءات دورية مع أولياء الامور ومجالس الآباء يعزز دور المدرسة في الوصول لنتاج تعليمي جيد وخلق بيئية تعليمية تتعاون وتتفق أطرافها جميعا على هدف واحد يصب في صالح المجتمع، لافتًا إلى فتح قنوات اتصال من أجل التعريف بنظام البوكليت وسبل التعامل معه، وكذلك استيفاء استبيان البكالوريا بشكل مباشر من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بدقة وموضوعية أمام إدارات المدارس وعدم التهاون في ذلك.

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