التشكيل الرسمي لقمة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما، وإيجور مدرب يوفنتوس تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما ضد يوفنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد روما

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

في خط الدفاع: ليويد كيلي، ريناتو فيغا، فيدريكو غاتي

في خط الوسط: وستون مكيني، كيرفين تورام، مانويل لوكاتيلي، نيكولاس جونزاليس

في خط الهجوم: تيون كووبميينيرز، كينان يلدز، دوشان فلاهوفيتش.

روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

وتعد أهمية المباراة في الصراع على بطاقات التأهل للمسابقات الأوروبية المختلفة، حيث يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز السادس، مما يجعل المواجهة أكثر إثارة، أيضا بالنظر لتاريخ واسم الناديين.

ويسعى إيجور تودور، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي كمدرب للفريق، حيث فاز في مباراته الأولى على حساب جنوى بهدف نظيف، ويسعى لتجاوز روما ومواصلة السعي لتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبتعد يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط خلف بولونيا، صاحب المركز الرابع، وبثلاثة نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث، ولديه فرص عديدة في إنهاء الأمور لصالحه والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يقود كلاوديو رانييري فريق روما إلى تحقيق صحوة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات متتالية في المسابقة، ليصل إلى المركز السادس، وبات الآن من المنافسين على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا.

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