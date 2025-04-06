الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

أعلن  كلاوديو رانييري المدير الفني لـ روما، وإيجور مدرب يوفنتوس تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما ضد يوفنتوس 

الصورة

تشكيل يوفنتوس ضد روما 

في حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو

في خط الدفاع: ليويد كيلي، ريناتو فيغا، فيدريكو غاتي

في خط الوسط: وستون مكيني، كيرفين تورام، مانويل لوكاتيلي، نيكولاس جونزاليس

في خط الهجوم: تيون كووبميينيرز، كينان يلدز، دوشان فلاهوفيتش.

الصورة

 روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 

وتعد أهمية المباراة في الصراع على بطاقات التأهل للمسابقات الأوروبية المختلفة، حيث يحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق 3 نقاط عن روما صاحب المركز السادس، مما يجعل المواجهة أكثر إثارة، أيضا بالنظر لتاريخ واسم الناديين.

 

ويسعى إيجور تودور، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي كمدرب للفريق، حيث فاز في مباراته الأولى على حساب جنوى بهدف نظيف، ويسعى لتجاوز روما ومواصلة السعي لتحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

ويبتعد يوفنتوس بفارق نقطة واحدة فقط خلف بولونيا، صاحب المركز الرابع، وبثلاثة نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز الثالث، ولديه فرص عديدة في إنهاء الأمور لصالحه والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، يقود كلاوديو رانييري فريق روما إلى تحقيق صحوة، حيث حقق الفريق 7 انتصارات متتالية في المسابقة، ليصل إلى المركز السادس، وبات الآن من المنافسين على بطاقة العبور لدوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما يوفنتوس تشكيل روما تشكيل يوفنتوس روما ضد يوفنتوس

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين الزمالك ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

تعادل سلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد مرور 25 دقيقة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يتعادل سلبيًّا مع يونايتد في الدوري الإنجليزي (صور)

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

استمرار التعادل السلبي بين مانشستر سيتي واليونايتد بعد مرور 65 دقيقة

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد والسيتي يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك ضد مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

30 دقيقة سلبية بين مانشستر سيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام مودرن سبورت

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

أمم إفريقيا للناشئين، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

منوعات

المزيد

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية