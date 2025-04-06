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رياضة

منتخب بوركينا فاسو يفوز على جنوب أفريقيا 0/2 بأمم أفريقيا للناشئين

منتخب بوركينا فاسو
منتخب بوركينا فاسو للناشئين، فيتو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب العربي الزاولي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما.

 

وتقام كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما في المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل.

 

وبهذه النتيجة، يصعد منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا للناشئين، بحصده العلامة الكاملة 9 نقاط، بعد فوزه في كل مباريات دور المجموعات على الكاميرون ومصر وجنوب أفريقيا.

 

يذكر أن منتخبي بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا ضمنا التأهل إلى كأس العالم للناشئين والذي سيقام في قطر.

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