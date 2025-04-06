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أخبار مصر

فخورون بهذا، أول رسالة لـ إيمانويل ماكرون فور وصوله القاهرة

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح غد الإثنين، وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.

ونشر ماكرون على صفحته الرسمية، بموقع إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية... فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم إستعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالقطاع، وقد حرص الرئيسان على التأكيد على أهمية إستعادة التهدئة من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشددا على أهمية حل الدولتين بإعتباره الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم بالمنطقة.

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الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي

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