الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

حيثما يوجد الحب توجد الحياة، إطلالة رومانسية للفنانة درة وزوجها (صور)

درة وزوجها، فيتو
درة وزوجها، فيتو

سافرت الفنانة درة برفقة زوجها هاني سعد خارج مصر لقضاء العطلة خارج مصر. 

ونشرت درة عدد من الصور خلال رحلتها، وعلقت عليها قائلة:"حيثما يوجد الحب توجد الحياة…حيثما توجد الحياة يوجد الأمل ".

 

حصول درة على الجنسية المصرية 

سبق وأن أكدت درة في تصريحات لـ فيتو أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.

وقضت درة بمصر ما يقرب من  17 عاما، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.

أولى تجارب الفنانة درة في عالم الإخراج

وفيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين. 

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