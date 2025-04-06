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محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بحل مشكلات مستثمري المصانع بمنطقة الناصرية

الإسكندرية
الإسكندرية

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الأحد، اجتماعا مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بمنطقة الناصرية الصناعية الواقعة بنطاق حي عامرية ثان، وذلك لوضع حلول عاجلة للمشاكل والمعوقات التى تواجههم.

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ياتى ذلك في إطار تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ودعم عجلة  الاستثمار والتنمية الصناعية بالإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحقيق التنمية الصناعية ودعم الاستثمارات، مؤكدًا على قيامه بوضع استراتيجية عاجلة لمحافظة الإسكندرية لدعم وتشجيع قطاع الاستثمار والمستثمرين بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة ومن بينها منطقة الناصرية.

وكشف أن منطقة الناصرية تبلغ مساحتها  ٥٢١٢ فدان وتقدر مساحة الكتلة السكنية بها ٣٧٪، بينما تبلغ المساحة  الصناعية بها  ٢٪؜  مشيرا إلى أنه سيتم إضافة مساحات للمنطقة الصناعية لدعم التوسع الصناعي  مع مراعاة الوضع الراهن للمصانع المتواجدة بالمنطقة.

وكلف محافظ الإسكندرية رئيس حي عامرية ثان ومدير ادارة التخطيط والتنمية العمرانية   بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة مؤكدا على فتح أبواب مكتبه أمام أي مستثمر أو صاحب مصنع وحل مشكلاتهم بأسرع وقت.

وأكد المحافظ أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن هناك زيادة كبيرة في أعداد السكان وهو ما يقتضي التوسع فى قطاع الإنتاج وزيادة عدد المصانع في المناطق الصناعية كمنطقة الناصرية حيث سيوفر ذلك فرص عمل لهذه الأعداد المتزايدة من السكان، وسيعمل على دفع عجلة الإنتاج، وخاصة أن الصناعة هي قاطرة التنمية وتحظى باهتمام ودعم  كبير من جانب القيادة السياسية.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بمنطقة الناصرية الصناعية حي عامرية الدولة المصرية

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