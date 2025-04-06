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أخبار مصر

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

مدبولي، فيتو
مدبولي، فيتو

 قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد.

مربع الوزارات في وسط البلد

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"سيتم استغلال مربع الوزارات بمنطقة وسط البلد من خلال الاستثمار السياحي خاصة أن هناك طلبا متزايد على الغرف الفندقية بتلك المنطقة".

الاستثمار السياحي في منطقة وسط البلد

ولفت إلي أنه لم يتم الاستقرار بعد على طرح منطقة وسط البلد للاستثمار الأجنبي أو المحلي، والباب سيكون مفتوحًا سواء أمام المستثمرين المحليين أو الأجانب للاستثمار السياحي في المنطقة بعد الانتهاء من الدراسة وبعد عملية الطرح.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
 

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