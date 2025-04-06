"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

نشرت وزارة الزراعة عبر الصفحة الرسمية لها انفوجراف تعريفى بمراحل نضج محصول القمح

وجاءات اهم التعليمات كمايلى

ا1-لعناية بعمليات النقل والدراس والتعبئة لتقليل الفقد في المحصول.

2- نقل آلات الدراس إلي الحقل بجوار القمح المحصود لتقليل الفقد الذي يحدث عند النقل لمسافة طويلة.

3-وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح.

4- يمكن استخدام آلات الحصاد والتربيط ويفضل استخدام آلات الكومباين في المساحات الواسعة، لتقليل الفقد عند الحصاد إلى أقل حد ممكن، وكذلك لسرعة إخلاء الأرض والتمكن من من زراعة المحاصيل الصيفية في الوقت في الوقت المناسب.

5- يفضل أداء الدارس في أسرع وقت عقب الحصاد مباشرة، حتي لا يتعرض المحصول للفقد عند طريق الطيور والقوارض أو فرط الحبوب

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