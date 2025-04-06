الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بقرية المحروسة بقنا

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

نشبت مشاجرة بالعصا والشوم، بمحافظة قنا، بسبب خلافات قديمة بين شابين، على إثرها أصيب 3 أشخاص بطلق ناري وعصا شوم، في قرية المحروسة، التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل معركة بالشوم في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن 3 مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص إصابة شخصين بطلق ناري من الطرف الأول ومصاب بشوم من الطرف الآخر بسبب مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلافات قديمة بينهما في قرية المحروسة.

تم ضبط اثنين متهمين والتحفظ على المصابين الثلاثة داخل المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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