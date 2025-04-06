ليفربول يحقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

قدم فريق ليفربول أداء كارثيا، خاصة في الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه فولهام، والتي جرت اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهت المباراة بفوز فولهام على ليفربول بنتيجة 3-2.

وتقدم ليفربول بهدف عبر لاعب وسطه الأرجنتيني، أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يسجل رايان سيسينيون وأليكس إيوبي ورودريجو مونيز أهداف فولهام.

رقم سلبي غير مسبوق يضرب ليفربول

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، استقبل ليفربول 3 أهداف خلال الشوط الأول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ هزيمته الثقيلة (7-2) أمام أستون فيلا، في أكتوبر 2020 (كان متأخرا 1-4 في الشوط الأول).

كما أن هذه المرة الأولى في تاريخ ليفربول في البريميرليج، التي يستقبل فيها 3 أهداف خلال الشوط الأول، بعد أن يكون هو البادئ بالتسجيل.

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