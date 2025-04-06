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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام فولهام 3-2 (صور)

ليفربول وفولهام
ليفربول وفولهام

الدوري الإنجليزي، تلقى فريق ليفربول هزيمة ثقيلة من نظيره فولهام بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول وفولهام

وشهدت الدقيقة الخامسة، كرة خاطئة من كوناتي قطعها مهاجم فولهام، ثم مرر الكرة عرضية لكنها لم تجد متابعة من قبل هجوم فولهام.

وفي الدقيقة الـ6، مرر جنز عرضية تصدى لها دفاع فولهام، ووصلت عند محمد صلاح لكن الدفاع قطعها منه مرة اخرى، وخرجت رمية تماس لصالح ليفربول.

وشهدت الدقيقة 13 تسجيل الهدف الأول لليفربول من خلال اللاعب ماك أليستر من تسديدة قوية سكنت شباك فولهام.

وفي الدقيقة 23 عدل فولهام النتيجة بتسجيله هدفا عن طريق سيسينون ريان.

وسجل فولهام الهدف الثاني عن طريق أليكس أيوبي في الدقيقة 32.

وسجل رودريجو مونيز لاعب فولهام الهدف الثالث لفريقه في مرمى ليفربول بالدقيقة 38.

وسجل لويس دياز هدف ليفربول الثاني في شباك فولهام بالدقيقة 72.

لتنتهي المباراة بفوز فولهام على ليفربول بنتيجة 3-2.

Photography of the Liverpool team in a huddle ahead of kick-off.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، كوناتي، جونز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بعد خوضه 31 مباراة في المنافسة.

ويعتلي ليفربول ترتيب البريميرليج بفارق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني بعد تعادله أمام إيفرتون بالجولة ذاتها، ويأتي فولهام في المركز الثامن بجدول الترتيب وبرصيد 48 نقطة.

 

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