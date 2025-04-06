الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بعضو مجلس النواب الياباني

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالنائبة "توموكو آبي" عضو مجلس النواب الياباني اليوم.


أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصرى للعلاقات المصرية ـ اليابانية المتميزة، وثمن المشروعات التي تنفذها وكالة "الجايكا" مع مختلف الجهات المصرية، بالاضافة الي التجربة الناجحة لمشروعي المدارس المصرية - اليابانية في جميع أنحاء الجمهورية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, فضلا عن الدعم الياباني المقدر لمشروع المتحف المصري الكبير. 


واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، منوهًا الي الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع. وأعرب عن تطلع مصر لمشاركة اليابان في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة، بما في ذلك مساهمة مختلف الجهات اليابانية ذات الصلة باعادة الإعمار. 

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لقيام اليابان باستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة المتواجدين في المستشفيات المصرية للعلاج في اليابان.

من جانبها، ثمنت النائبة "توموكو آبي" العلاقات المتميزة بين مصر واليابان وروابط الصداقة التى تجمع البلدين الصديقين، وقامت فى هذا الخصوص بتسليم رسالة خطية من وزير الخارجية اليابانى "تاكيشى ايوايا" إلى الوزير عبد العاطي ثمن فيها الدور المصرى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وضرورة تنفيذ مراحله بالكامل، مشيدًا بالتعاون المصرى -اليابانى فى قيام اليابان باستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين من غزة. 

كما وجه الوزير اليابانى الدعوة الى وزير الخارجية لزيارة اليابان لعقد الحوار الاستراتيجى المصرى - اليابانى خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة المصرية اليابانية مجلس النواب الياباني توموكو آبي بدر عبد العاطي غزة

مواد متعلقة

بشأن أصول مصر، عبد العاطي يجتمع مع مجلس إدارة هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج

وزير الخارجية: أوهام القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل كما تتصور

جلسة مشاورات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السيشلي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

لماذا يرفض ياسر برهامي التصعيد ضد إسرائيل ردًا على مجازر غزة؟

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

زغلول صيام يكتب عن قصة بند الـ 8 سنوات الحائر: الرئيس مبارك وافق وقال معنديش استثناءات.. وحكاية الوزراء الزملكاوية اللي بيعملوا البند مخصوص عشان الخطيب وحسن حمدي! وموقف لجنة الشباب بالبرلمان!

تفاصيل مكالمة لجنة تخطيط الزمالك مع زيزو

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة

علاقة غير شرعية، أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء مسن داخل ثلاجة بكمبوند شهير

منوعات

المزيد

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم وضع الكحل في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية