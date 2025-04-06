تفاصيل لقاء وزير الخارجية بعضو مجلس النواب الياباني

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالنائبة "توموكو آبي" عضو مجلس النواب الياباني اليوم.



أعرب وزير الخارجية عن تقدير الجانب المصرى للعلاقات المصرية ـ اليابانية المتميزة، وثمن المشروعات التي تنفذها وكالة "الجايكا" مع مختلف الجهات المصرية، بالاضافة الي التجربة الناجحة لمشروعي المدارس المصرية - اليابانية في جميع أنحاء الجمهورية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا, فضلا عن الدعم الياباني المقدر لمشروع المتحف المصري الكبير.



واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، منوهًا الي الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع. وأعرب عن تطلع مصر لمشاركة اليابان في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة، بما في ذلك مساهمة مختلف الجهات اليابانية ذات الصلة باعادة الإعمار.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لقيام اليابان باستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة المتواجدين في المستشفيات المصرية للعلاج في اليابان.

من جانبها، ثمنت النائبة "توموكو آبي" العلاقات المتميزة بين مصر واليابان وروابط الصداقة التى تجمع البلدين الصديقين، وقامت فى هذا الخصوص بتسليم رسالة خطية من وزير الخارجية اليابانى "تاكيشى ايوايا" إلى الوزير عبد العاطي ثمن فيها الدور المصرى فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وضرورة تنفيذ مراحله بالكامل، مشيدًا بالتعاون المصرى -اليابانى فى قيام اليابان باستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين من غزة.

كما وجه الوزير اليابانى الدعوة الى وزير الخارجية لزيارة اليابان لعقد الحوار الاستراتيجى المصرى - اليابانى خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.