141 وحدة إنتاجية لصناعة الفخار في قنا

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ملف حصر وإزالة المعوقات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في مجالي الفخار والأخشاب بمحافظة قنا.

شارك في الاجتماع كلٌّ من منار محمد محمود، مدير وحدة التكتلات الاقتصادية، والمهندسة أماني صلاح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة، وهند سعيد وزينب نبيل، عضوتا وحدة التكتلات، والمهندسة أسماء إبراهيم من إدارة الاستثمار، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ الخطوات التي جرى اتخاذها لتعزيز التكتلات الاقتصادية لصناعات الفخار والأخشاب التي تتميز بها محافظة قنا، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدًا بالزيارات الميدانية التي تنفذها وحدة التكتلات الإنتاجية، بهدف إحياء هذا التراث الثقافي وتذليل العقبات أمام القائمين عليه.

كما ناقش الاجتماع أوضاع ورش الأخشاب بقريتي الرحمانية وبهجورة بنجع حمادي، والتي بلغ عددها 113 ورشة مرخصة و85 ورشة غير مرخصة، حيث تم استعراض آليات حصر الورش غير المرخصة، سواء الواقعة داخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الأخشاب لما لها من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وحدة إنتاجية لصناعة الفخار في قنا

وفي السياق ذاته، أشار نائب محافظ قنا، إلى أن المحافظة تمتلك 141 وحدة إنتاجية لصناعة الفخار موزعة على مراكز نقادة وقوص ومدينة قنا، وهو ما يعزز من مكانة المحافظة التراثية في هذا المجال، مطالبا أصحاب تلك الوحدات بضرورة التحول لاستخدام الأفران العاملة بالغاز الطبيعي أو الكهرباء، لما لها من أثر إيجابي في حماية البيئة، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل نسبة الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور حازم عمر الشكر والتقدير لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونة، على ما يبذلونه من جهود لتطوير التكتلات الإنتاجية الخاصة بصناعات الفخار والخشب، مشددًا على ضرورة الترويج لتلك الصناعات ومنتجاتها من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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