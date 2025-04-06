ملتقي الإعلام العربي بالكويت يهدي قناة الأطفال بماسبيرو خمسة مسلسلات

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اليوم الإعلامي الكويتي ماضي الخميس رئيس ملتقي الإعلام العربي بالكويت.

الهيئة الوطنية للإعلام

بحث المسلماني مع الخميس أوجه التعاون بين منتدي القاهرة للإعلام والمزمع عقده خريف العام الجاري، ويترأس لجنته العليا عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، وبين ملتقي الإعلام العربي بالكويت.

وفي اللقاء.. قام الخميس بإهداء الهيئة الوطنية للإعلام خمس مسلسلات أطفال (١٥٠) حلقة، باللغة العربية الفصحي، وذلك للعرض بقنوات ومنصة الهيئة.

يروي أحد المسلسلات قصة تاريخ وحضارة وعلماء الأندلس، ويري آخر قصة بطل من ذوي الاحتياجات الخاصة،ذ لم يستسلم لأزمته، بل حول مقعده المتحرك إلي أداة للخير والسلوك الجيد. وتحمل المسلسلات جميعها رسالة خاصة بالقيم العربية والإسلامية ومباديء السلوك الأخلاقي الداعم للآخرين.

وقال المسلماني: إننا سنبدأ قريبا بث مساحة متميزة للأطفال، استعدادًا لإطلاق (قناة الأطفال) بالتليفزيون المصري قريبًا.

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