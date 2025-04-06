انتقمت لشرفي.. اعترافات المتهم بتقطيع جثة صاحب شركة بالقاهرة الجديدة

أدلي شاب متهم بقتل صاحب شركة وتقطيع جثته لأجزاء، ووضعها داخل ثلاجة بكمبوند شهير في القاهرة الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

اعترافات قاتل صاحب شركة بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة

وقال المتهم: إنه علم بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وصاحب شركة شهيرة، وأنهما يتقابلان داخل شقة بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعندما راقب شقيقته ودخل عليهم الشقة شاهدهما في وضع مخل.



وأضاف المتهم: إنه عندما شاهد شقيقته فى وضع مخل مع صاحب الشركة قام بإنهاء حياته، وأن شقيقته فرت هاربة.

وتابع المتهم: إنه قام بتقطيع جثة المجنى عليه بالساطور لأجزاء ووضعها داخل الثلاجة للاحتفاظ بها وعدم خروج رائحتها وكشف جريمته.

وأشار المتهم إلى أنه غير ندمان على جريمته، وأنه انتقم لشرفه.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة سكنية بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب شركة شهيرة مسن مقطع أجزاء، وموضوع داخل ثلاجة بالشقة، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم فرق المباحث في القاهرة بفحص دائرة علاقات المجني عليه وفحص هاتفه.



واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع فتاة، وأن شقيق الفتاة عندما علم بعلاقته مع شقيقته قرر الانتقام منه وانهاء حياته.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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