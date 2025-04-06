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رياضة

مدرب سيدات طائرة الزمالك يتحدث عن نتائج فريقه في أفريقيا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعرب أحمد فتحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بنادي الزمالك، عن سعادته بتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة أفريقيا، بعد الأداء القوي الذي قدمته اللاعبات خلال مشوار دور المجموعات.

ويعتلي الزمالك ترتيب المجموعة الثانية بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز على فرق، "السجون الكيني، وسبيابكينج ستارز البتسواني، وتشيف نافال ستار النيجيري".

وقال "فتحي" في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفريق ظهر بشكل قوي خلال مباريات دور المجموعات، ونجح في تصدر ترتيب المجموعة عن جدارة".

وأضاف: "الزمالك يسير في البطولة الأفريقية خطوة بخطوة، والفريق يستعد حاليًا لمواجهات دور الـ16 عقب نهاية دور المجموعات".

وأكمل: "لاعبات الفريق يبذلن أقصى جهد في المباريات والتدريبات، ويتمتعن بدرجة كبيرة من المسؤولية من أجل الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية".

واختتم "فتحي" تصريحاته قائلًا: "البطولة الأفريقية هذا الموسم تضم منافسين أقوياء إلى جانب الزمالك، أبرزهم: الأهلي، والأنابيب الكيني، والبنك التجاري الكيني، وقرطاج التونسي، والسجون الكيني".

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