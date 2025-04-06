الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

السيسي وماكرون يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تعاون بين مصر وفرنسا غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الإثنين حيث تركز المحادثات الثنائية على كيفية استعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يشهد الرئيسان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

ومن المقرر التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية شاملة  حيث سبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم بدعم من فرنسا اتفاقية شراكة استراتيجية والغرض منها إبراز دعم وتضامن الاتحاد الأوروبي مع القاهرة

ومن المقرر أن يصدر، بنهاية الزيارة، بيان شامل عن الزيارة يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والدفاعية والتجارية والثقافية والأكاديمية، ويوفر بيانا بالاتفاقات والعقود الجديدة الموقعة سواء أكانت المؤسساتية أم التجارية. 
 

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