الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

علاقة غير شرعية، أمن القاهرة يحل لغز العثور على أشلاء مسن داخل ثلاجة بكمبوند شهير

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في حل لغز العثور على جثة مسن مقطع أشلاء داخل ثلاجة في شقة بأحد كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا انتقامًا من المجنى عليه بسبب وجود علاقة غير شرعية بين الضحية وشقيقته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

 

العثور على أشلاء جثة بالقاهرة الجديدة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على اشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة سكنية بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن مقطع أجزاء وموضوع داخل ثلاجة بالشقة، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم فرق المباحث في القاهرة بفحص دائرة علاقات المجني عليه وفحص هاتفه.


واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع فتاة، وأن شقيق الفتاة عندما علم بعلاقته مع شقيقته فقرر الانتقام منه وانهاء حياته.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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