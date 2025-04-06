ضبط 8 طن لحوم خارج السلخانة وسكر ومكرونة وتحرير 100 مخالفة تموينية بالدقهلية

قاد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، حملة تفتيشية اليوم، أسفرت عن تحرير 100مخالفة، وتم ضبط واحد طن لحوم بسبب ذبح خارج السلخانة، 2 طن 230 كيلو مكرونة، 2 طن دقيق، واحد طن سكر، وتم ضبط 1.5 طن ملح، 328 زجاجة زيت تمويني، وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 60 مخالفة، شملت، نقص وزن، وتصرف في دقيق، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات عجين، وعدم وجود سجل تفتيش.

وذلك تنفذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية باستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحطات تموين السيارات، والتشديد على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 40 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة بدون ترخيص، وسلع بدون فواتير، وتجميع سلع تموينية، وامتناع عن بيع مواد بترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.