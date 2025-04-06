الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته في السلام

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة في حل لغز العثور على جثة شخص داخل غرفة نومة بمدينة السلام، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط بالدورة الدموية.

واضافت التحريات أن الوفاة طبيعية ولا توجد أى شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة شخص بالسلام 
وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل غرفة نومة بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بجروح وخدوش فى اليد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات القضية.

واستمع رجال المباحث لأقول والدة المتوفي، واكدت انها دخلت غرفة نومة لايقاظة ليتناول الإفطار معها لكنها وجدته جثه هامده على سريرة وفى يده جروح وخدوش.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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