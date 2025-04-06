الأحد 06 أبريل 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول صفقة مصطفى محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد

قال مصدر داخل الأهلي إن ما تردد بشأن التحرك للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لقيادة هجوم الأهلي في كأس العالم للأندية في أمريكا غير دقيق. 

أضاف: “لم نتفاوض مع اللاعب أو ناديه ولا يوجد تحرك.. نعم اللاعب ضمن خطتنا التعاقدية ولكن لم نتحرك مع اللاعب أو ناديه في الوقت الحالي عكس ما تردد مؤخرا. لدينا وسام أبو علي وايضا جراديشار وبالتالي لا نفكر في التعاقد مع مصطفى محمد". 

كما يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السَوداني  في الثانية عشرة ظهر غدٍ الاثنين بمقر اتحاد الكرة الموريتاني، وذلك للتأكيد على الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وعملية الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني  محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

ويخوض النادي الأهلي مرانه الأول في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السابعة بتوقيت القاهرة»، وذلك استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني الثلاثاء المقبل في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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